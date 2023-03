HeidelbergCement: Stifel relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur HeidelbergCement avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 euros, estimant que 'le marché échoue encore à intégrer la chute significative des coûts de l'électricité en Europe et un pouvoir de tarification plus fort'.



'L'action demeure l'une des plus sous-évaluée de notre univers, et même en dessous d'un scénario de récession de milieu de cycle', indique le broker, qui remonte ses estimations de résultats pour le cimentier allemand sur la base de coûts de l'énergie plus bas.



Stifel note en outre que 'le rapport annuel 2022 publié récemment met en lumière le leadership du groupe concernant le CCUS (captage, stockage et valorisation du CO2) et ses efforts autour de l'économie circulaire'.