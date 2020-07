Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : soutenu par un relèvement de conseil Cercle Finance • 03/07/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement prend 1,7% et surperforme ainsi la tendance à Francfort (+0,1% sur le DAX), soutenu par un relèvement de conseil chez Morgan Stanley de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 39 à 58 euros sur le titre. 'Les valeurs du ciment offrent un levier pour tirer parti d'une reprise et sont soutenues par du free cash-flow', souligne l'intermédiaire financier, qui réaffirme en outre ses conseils 'surpondérer' sur le Franco-Suisse LafargeHolcim et l'Irlandais CRH.

