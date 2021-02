Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement s'adjuge 3% à Francfort, aidé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 71,5 à 73 euros sur le titre du groupe allemand de matériaux de construction. 'Les perspectives initiales pour 2021 sont plus optimistes que nous ne le pensions, mais nous maintenons les estimations globalement inchangées', indique le broker, qui reconnait en outre un 'bon démarrage pour l'année jusqu'à présent'.

