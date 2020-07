Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : prévoit des dépréciations de 3,4 MdsE Cercle Finance • 07/07/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement a déclaré qu'il prévoyait d'enregistrer des dépréciations de 3,4 milliards d'euros, principalement en raison de la dépréciation des écarts d'acquisition et des autres dépréciations d'actifs après une réévaluation liée au Covid-19 sur son portefeuille. Ces dépréciations comprennent les effets de la pandémie de Corona, qui ont incité la société à réduire ses attentes commerciales, ainsi que l'impact du Brexit, a déclaré le cimentier allemand. La dépréciation pèse sur le résultat du groupe, bien qu'elle n'entraîne pas de sorties de liquidités, a souligné le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA -0.77%