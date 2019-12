Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Heidelbergcement : pénalisé par une dégradation Cercle Finance • 16/12/2019 à 13:57









(CercleFinance.com) - Heidelbergcement cède 0,2% et reste ainsi à l'écart de la tendance positive à Francfort (+0,7% sur le DAX), pénalisé par une dégradation de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 72 à 65 euros. Dans une note sur le secteur européen des matériaux de construction, le broker met en avant une exposition élevée du producteur allemand de ciment aux Etats-Unis et aux dépenses en infrastructures en particulier. 'Nous pensons qu'un moteur de croissance clé pourrait s'estomper en 2020 et que les régions hors Etats-Unis (principalement l'Europe) ne feront probablement pas la différence', poursuit l'intermédiaire financier.

Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA -0.24%