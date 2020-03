Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : hausse de 23% du BPA ajusté en 2019 Cercle Finance • 19/03/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement publie au titre de l'exercice 2019 un BPA hors exceptionnel en croissance de 23% à 6,40 euros, ainsi qu'un dividende par action en hausse de 5% à 2,20 euros, soit un taux de redistribution aux actionnaires de 40%. Le fournisseur de matériaux de construction a accru d'environ 16% son résultat des activités courantes avant dépréciations et amortissements, à 3,6 milliards d'euros, pour des revenus en progression de 4% à 18,9 milliards. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus, l'Allemand a décidé de reporter son assemblée générale qui devait se réunir le 7 mai, et estime que 'faire des prévisions valides pour l'exercice 2020 n'est pas possible pour le moment'.

Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA +9.73%