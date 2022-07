Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement: en recul avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement recule de plus de 2% et sous-performe ainsi la tendance à Francfort, sur fond de propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat', mais avec un objectif de cours réduit de 80 à 64 euros, sur le titre du groupe de matériaux de construction.



Avec le faible premier trimestre et les pressions persistantes des coûts, le broker explique avoir besoin d'un beau dépassement des attentes au deuxième trimestre et d'un second semestre solide pour concrétiser la prévision d'une légère hausse de l'EBITDA opérationnel.





Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA -1.88%