Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : cède des activités en Espagne information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement a réalisé la vente de ses activités de granulats et de béton dans les régions de Catalogne, Madrid et Asturies, ainsi que son activité de béton sur les îles Baléares. Les entreprises ont accepté de ne pas divulguer le prix d'achat. La cession de ces actifs en Espagne fait partie du programme d'optimisation du portefeuille et d'amélioration des marges de la stratégie ' Beyond 2020 ' de HeidelbergCement. HeidelbergCement continuera à fournir à ses clients dans les autres régions espagnoles des produits des trois secteurs d'activité - ciment, granulats et béton.

Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA +0.47%