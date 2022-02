Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement: bénéfice ajusté en hausse de 14,3% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement publie un chiffre d'affaires de 18,7 MdsE au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 8% en données comparables par rapport à l'exercice précédent.



L'EBITDA opérationnel courant ressort en hausse de 5,9%, à 3,87 MdsE tandis que le résultat opérationnel courant progresse de 12%, à 2,61 MdsE, en données comparables par rapport à 2020.



Le groupe enregistre ainsi un bénéfice ajusté 2021 de 1,56 MdE en hausse de 14,3% par rapport à 2020, le BPA ajusté ressortant à 7,91 euros, contre 6,88 euros un an plus tôt.



Pour l'exercice 2022, HeidelbergCement s'attend à 'une augmentation significative' de son chiffre d'affaires et à une légère progression de l'EBITDA opérationnel courant et du résultat opérationnel courant, hors effets de change.





Valeurs associées HEIDELBERGCEMENT AG O.N. XETRA -8.73%