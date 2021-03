Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HeidelbergCement : atone après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/03/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - HeidelbergCement reste stable à Francfort, après la publication par le fournisseur de matériaux de construction d'un BPA ajusté de 6,88 euros au titre de l'année écoulée, à comparer à 6,40 euros en 2019. Le groupe allemand a réalisé un résultat des activités courantes avant dépréciations et amortissement à 3,7 milliards d'euros (+6% en données comparables) pour des revenus de 17,6 milliards (-4,6% en comparable). Revendiquant aussi 'un bon début d'année confirmant des perspectives optimistes pour 2021', HeidelbergCement proposera un dividende de 2,20 euros par action au titre de 2020, contre 0,60 euro pour l'exercice précédent.

