Heidelberg Materials signe une progression de 3,3% ce mercredi à Francfort, surperformant nettement un DAX quasi stable ( 0,01%), malgré la dégradation de recommandation d'AlphaValue, passé d'Acheter à Renforcer sur le titre du cimentier allemand.

À la suite de la publication des résultats du troisième trimestre, le bureau d'études a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action, estimant que l'inflation des coûts érode les gains tirés des hausses de prix et des acquisitions.

La hausse des coûts de 3 à 4%, le renchérissement de l'énergie et les marges plus faibles des sociétés acquises conduisent ainsi l'analyste à réduire d'environ 3% ses estimations d'EBITDA sur la période 2026-2028.

Si le nouveau programme d'économies de 300 millions d'euros devrait contribuer à atténuer ces pressions, il ne produira pleinement ses effets qu'en 2029.

La moindre rentabilité et la dégradation des perspectives de génération de trésorerie amènent par ailleurs AlphaValue à ramener de 257 à 215 euros sa valorisation par actualisation des flux de trésorerie (DCF).

Le bureau d'études reste toutefois confiant dans la croissance du bénéfice par action, qui devrait bénéficier de la contribution croissante des acquisitions et de la réduction du nombre de titres en circulation à la suite du programme de rachat d'actions de 1,2 milliard d'euros.