Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mercredi que les Etats-Unis et le Venezuela ont signé un nouvel accord de coopération militaire, une annonce effectuée à l'occasion de sa première visite à Caracas depuis que Washington a capturé en janvier dernier le président Nicolas Maduro.

S'exprimant devant les journalistes au côté de la président vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez, le chef du Pentagone a précisé que l'accord incluait des formations communes, un partage de renseignements et d'autres pans de coopération entre les armées des deux pays.

Delcy Rodriguez a dit pour sa part que le partenariat permettrait d'aider le Venezuela à faire face à des "menaces communes" et à renforcer la formation des troupes vénézuéliennes.

Aucun détail supplémentaire n'a été donné dans l'immédiat.

L'administration du président américain Donald Trump dispose d'une influence grandissante au Venezuela, en particulier sur le secteur pétrolier, oeuvrant depuis la capture de Nicolas Maduro à redessiner les politiques de Caracas en matière d'énergie et d'investissements étrangers.

(Mayela Armas et Vivian Sequera, avec la contribution de Paolo Laudani, Phil Stewart, Nathan Crooks et Marianna Parraga; version française Jean Terzian)