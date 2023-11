Hedios lance H Performance 53

(AOF) - H Performance 53 offre à ses souscripteurs une possibilité de gain de 11 % par année écoulée en cas de remboursement anticipé automatique (hors frais liés au cadre d'investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité), dès lors qu'à l'une des dates de constatation annuelle, l'Indice de référence Euro iStoxx 70 Equal Weight Decrement 5% est en hausse de 5% minimum par rapport à son niveau initial. En l'absence de remboursement anticipé automatique, le capital est protégé à l'issue de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l'Indice de référence.

H Performance 53 est proposé directement chez Hedios au sein des contrats d'assurance-vie Hedios Life, de retraite Suravenir PER, de capitalisation Hedios Life Capi et Hedios Capi Société (pour les personnes morales), ainsi que par les CGP au sein des contrats Vie Plus (Suravenir).

Les souscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 29 décembre 2023.