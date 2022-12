H Performance 48 est proposé dans le cadre du contrat d'assurance-vie Hedios Life et référencé au sein des contrats Vie Plus (Suravenir).

(AOF) - Spécialiste des placements structurés, Hedios lance H Performance 48. Ce placement offre à ses souscripteurs une possibilité de gain de 17 % augmenté de 3 % par année écoulée en cas de remboursement anticipé automatique (hors frais liés au cadre d’investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité), dès lors qu’à l’une des dates de constatation annuelle, l'Indice de référence S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price est en hausse de 5 % minimum par rapport à son niveau initial.

