(AOF) - Hedios lance H Performance 41, une solution de placement offrant une possibilité de remboursement anticipé automatique, chaque année, avec une rémunération de 17% par an. H Performance 41 offre une possibilité de remboursement anticipé automatique, tous les ans, avec une rémunération de 17% par année écoulée (hors frais liés au cadre d'investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité), dès lors que l'indice Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5 % (Indice de référence) est en hausse de 10 % minimum par rapport à son niveau initial, souligne la société de services financiers.

S'il n'y a pas de remboursement anticipé, le capital est protégé à l'échéance des 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l'Indice de référence, précise Helios.