Heathrow perd sa place d'aéroport européen le plus fréquenté au profit de Paris-Charles de Gaulle

(AOF) - La déception doit être bien grande pour Heathrow qui a perdu sa place d'aéroport le plus fréquenté en Europe au profit de Paris-Charles de Gaulle. L'aéroport londonien a reproché le peu de progrès réalisés dans l'introduction par le gouvernement britannique d'un système de tests dans les aéroports afin d'éviter de recourir à une quatorzaine d'isolement. L'aéroport londonien anticipe désormais l'accueil de 22,6 millions de passagers en 2020 et 37,1 millions en 2021, contre respectivement 29,2 millions et 62,8 millions lors de précédentes estimations.

