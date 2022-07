Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HDF Energy: protocole d'accord pour le projet Elemanta H2 information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 13:48









(CercleFinance.com) - HDF Energy fait part de la signature, avec les autres partenaires du projet Elemanta H2, d'un protocole d'accord pour déployer des solutions mobiles fournissant, à partir d'hydrogène vert ou bas carbone, des services d'électrification à quai pour grands navires.



Destinés à approvisionner, en complément du réseau électrique, des bateaux de type porte-conteneurs, navires de croisière ou tankers, Elemanta H2 permettra aussi le soutage en hydrogène pour répondre aux besoins d'avitaillement des futurs bateaux à hydrogène.



Cette collaboration d'experts français vise à valoriser des compétences sur des domaines variés, de l'architecture navale aux technologies hydrogène, de la gestion d'infrastructures portuaires à l'édition de logiciels de gestion de l'intégrité des actifs industriels.





