HDF Energy pose la première pierre de son usine de piles à combustible hydrogène à Blanquefort

(AOF) - Hydrogène de France (HDF Energy) annonce le lancement de la construction de la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible hydrogène de forte puissance. Elle sera implantée sur le site de l'ex-usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux. La pose de la première pierre de l'usine s'est déroulée ce vendredi à Blanquefort. Avancée technologique et industrielle majeure pour la France, cette usine, pré-notifiée PIIEC, fournira les marchés nationaux et internationaux de la mobilité lourde (ferroviaire et maritime) et de la production d'électricité pour les réseaux.

Cette usine contribuera à la réindustrialisation du territoire national et européen, au développement du tissu industriel local et à l'export d'une technologie française.

HDF Energy implante son usine de 7 000 m² sur une parcelle de 4 ha achetée à Bordeaux Métropole. La livraison du bâtiment est prévue pour fin 2023. Le siège social de l'entreprise sera alors transféré à Blanquefort.

HDF a prévu d'y fabriquer des piles à combustible de 1,5 MW au démarrage de la production en 2024, pour atteindre progressivement 10 MW de puissance unitaire. Il s'agit de la première usine au monde de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance. L'activité export représentera 80% du volume de production.

En 2024, la capacité de production atteindra 100 MW de piles à combustible par an, représentant plus de 100 emplois directs. HDF prévoit de constituer 70% de sa chaîne d'approvisionnement aux niveaux régional, national et européen.

Ces piles à combustible de forte puissance serviront les marchés de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire, et de la production d'électricité pour les réseaux.

