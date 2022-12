HDF Energy nomme Anne Jallet-Auguste au poste de secrétaire générale

(AOF) - Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, poursuit la structuration de ses équipes avec la nomination d'Anne Jallet-Auguste au poste de secrétaire générale. Elle apportera au groupe son expérience technique et managériale, afin de sécuriser les opérations et favoriser le développement de ses projets.

50 ans, diplômée d'ESCP-Europe et d'expertise comptable, elle a exercé pendant plus de 20 ans les métiers de l'expertise comptable et de l'audit. Elle a accompagné des projets entrepreneuriaux de toutes natures (PME, ETI, entreprises familiales ou cotées) en particulier dans les secteurs industriels et des services.

