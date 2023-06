HDF Energy lance ses activités en Équateur

(AOF) - HDF Energy (Hydrogène de France), développeur de grandes infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a annoncé le lancement officiel de ses activités en Équateur. Cette expansion permettra à HDF Energy de contribuer à l'accélération de la transition du pays vers des solutions énergétiques durables et renouvelables.

Cet événement a également été l'occasion d'officialiser le protocole d'accord récemment signé entre HDF Energy et CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador), l'entreprise publique chargée de la production et de la transmission d'électricité en Équateur.

L'objectif de ce protocole d'accord est d'explorer conjointement les opportunités de développer les centrales électriques à l'hydrogène Renewstable de HDF Energy dans le pays, à la fois sur le continent et sur les îles Galápagos.

