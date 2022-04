Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HDF Energy: investissement à Trinité-et-Tobago information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Hydrogène de France (HDF Energy) annonce une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, dans NewGen à Trinité-et-Tobago dans les Caraïbes, projet porté par la société locale Kenesjay Green qui conservera les 30% restants.



Une fois achevée, l'usine NewGen, d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, sera l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène propre au monde. Le projet permettra d'économiser environ 200.000 tonnes de CO2 par an.



Newgen est le troisième investissement majeur de la société française dans les Caraïbes au cours de l'année écoulée, après les deux annonces récentes de centrales électriques Renewstable développées par HDF en Guyane et à la Barbade.





Valeurs associées HYDROGENE DE FRANCE Euronext Paris +1.92%