HDF Energy: feu vert de Bruxelles à un soutien financier

(CercleFinance.com) - HDF Energy (Hydrogène de France) annonce l'approbation par la Commission européenne du soutien financier de la France à son projet industriel dans le cadre des PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun).



Cette subvention, pouvant atteindre 172 millions d'euros, sera dédiée au développement et à l'industrialisation de piles à combustible hydrogène multi mégawatts dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux.



Ces piles à combustible, répondant aux exigences d'efficacité, de durabilité et de coût attendues par le marché, seront dédiées à la mobilité lourde maritime et ferroviaire, ainsi qu'à la production d'électricité pour les réseaux électriques publics.





Valeurs associées HYDROGENE DE FRANCE 7,00 EUR Euronext Paris +7,53%