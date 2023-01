HDF Energy et PTSC coopérent sur des projets d'hydrogène vert au Vietnam

(AOF) - HDF Energy a signé un protocole d'accord avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer, financer et construire conjointement des centrales électriques à hydrogène Renewstable et HyPower de HDF au Vietnam. En outre, les deux partenaires exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans la région Asie-Pacifique. Par ce protocole d'accord, les deux parties uniront leurs efforts et leurs expertises pour développer, financer et mettre en œuvre les projets de centrales multi-mégawatts à hydrogène de HDF.

En outre, HDF et PTSC exploreront ensemble les opportunités de production d'hydrogène vert au Vietnam et dans d'autres pays de la région tels que la Corée du Sud, le Japon et Singapour. Ils examineront principalement les projets d'éoliennes offshore, permettant de produire de l'hydrogène vert afin de décarboniser les industries locales.

Cette coopération s'inscrit dans le PDP8, le plan énergétique du Vietnam pour la période 2021-2030, soulignant notamment le rôle de l'hydrogène pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici à 2050.

