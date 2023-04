HDF : des comptes toujours dans le rouge en 2022

(AOF) - Pionnier des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, HDF Energy a enregistré en 2022 une perte nette de 3,4 millions d'euros pour 2022, contre -3,5 millions d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, le groupe présente des capitaux propres de 107,4 millions d'euros (contre 109,1 millions d'euros au 31 décembre 2021). La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 87,4 millions d'euros , contre 95.1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 s'établit à 3,5 millions d'euros contre 0,9 million d'euros en 2021. ll correspond pour 3 millions d'euros aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB.

En outre, la facturation émise par HDF en 2022 au titre des prestations d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) sur les projets dont le groupe conserve le contrôle, et dont l'impact est neutralisé dans les comptes consolidés, représente 3 millions d'euros. Cette création de valeur est reconnue indirectement par le biais du résultat de cession des participations lors de la perte de contrôle.

Ainsi, en 2022, le groupe enregistre un résultat de cession lié à la perte de contrôle dans RSB pour 1 million d'euro.

