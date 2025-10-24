HCA Healthcare revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de soins médicaux

HCA Healthcare HCA.N a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels vendredi, car il s'attend à ce que la demande soutenue de procédures médicales amortisse le choc des tarifs douaniers de l'administration Trump, ce qui a fait grimper ses actions de 5% dans les échanges de pré-marché.

Les opérateurs hospitaliers devraient bénéficier d'une utilisation accrue cette année, car les patients couverts par les plans d'assurance individuelle Obamacare utilisent leurs avantages avant les changements prévus en 2026.

Certaines subventions de l'ère COVID dans le cadre des plans individuels de l'Affordable Care Act (Obamacare) devraient prendre fin en 2026, ce qui inciterait les patients à accélérer les procédures électives, les visites de soins préventifs et les services de diagnostic pendant que leur assurance est encore abordable.

L'opérateur de la chaîne hospitalière a déclaré que ses prévisions incluent l'impact des politiques commerciales, y compris les tarifs douaniers, et ne tiennent pas compte des recettes futures potentielles des programmes Medicaid des États qui pourraient approuver des paiements dirigés supplémentaires ou un financement supplémentaire.

HCA a déclaré le trimestre dernier qu'elle ne pouvait pas déterminer comment les changements apportés aux régimes d'assurance dans le cadre de Medicaid, pour les groupes à faible revenu, et de l'Obamacare auraient un impact sur les bénéfices de 2026.

Les analystes ont déclaré que les investisseurs étaient à l'affût des premiers signaux concernant les plans de HCA pour 2026, en particulier la manière dont l'utilisation de l'Obamacare pourrait affecter le nombre de patients et la composition des assurances.

La société prévoit que le bénéfice ajusté par action en 2025 se situera entre 27 et 28 dollars, par rapport à sa prévision précédente de 25,50 à 27 dollars par action.

HCA prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 75 et 76,5 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 74 à 76 milliards de dollars.

Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 6,96 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 5,72 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.