HBR Investment Group devient premier actionnaire de Boostheat

(AOF) - Par courrier reçu le 13 janvier 2023, Boostheat a été notifiée du franchissement à la hausse par la société HBR Investment Group des seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société le 9 janvier 2023, et du franchissement du seuil de 20% du capital et des droits de vote de la société le 13 janvier 2023. Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Boostheat hors marché auprès d'anciens actionnaires historiques de Boostheat (dont Holdigaz et Fluxys).

Au 13 janvier 2023, HBR Investment Group a déclaré détenir 2 808 878 actions Boostheat représentant autant de droits de vote, soit 21,23% du capital et des droits de vote de la société.

