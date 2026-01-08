 Aller au contenu principal
Haveli acquiert une participation majoritaire dans la société de logiciels contractuels Sirion
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

La société américaine de capital-investissement Haveli Investments a accepté de réaliser un investissement majoritaire dans Sirion, qui fournit des logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour rédiger, stocker et gérer des contrats commerciaux, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ CONVENU?

* Haveli achètera une participation majoritaire dans Sirion, ont indiqué les entreprises. Elles n'ont pas révélé le montant exact ni la valeur de cette participation.

* La participation de Haveli devrait atteindre 90 %, et l'opération valorise l'ensemble de Sirion à environ 1 milliard de dollars, a déclaré une personne au fait de l'affaire.

* L'investissement permettra à Sirion d'accélérer l'innovation dans ses produits et de se développer à l'échelle mondiale, ont déclaré les entreprises.

QUELLE EST LA RAISON D'ÊTRE DE L'OPÉRATION?

* Sumit Pande, directeur général de Haveli, a déclaré dans un communiqué que l'IA devenait "de plus en plus centrale dans le fonctionnement des entreprises", stimulant les perspectives des entreprises qui l'utilisent "au cœur des flux de travail".

* Sous l'égide de Haveli, Sirion pourrait éventuellement chercher à acquérir d'autres entreprises du secteur, a déclaré la personne au fait du dossier.

* La société est récemment devenue rentable, après avoir enregistré une croissance annuelle de 40 % de son chiffre d'affaires au cours des cinq dernières années, selon le communiqué.

* Sirion a été fondée en Inde et possède 10 bureaux aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Inde, en Afrique du Sud et à Singapour.

* Haveli a été fondée par Brian Sheth, qui était auparavant président de Vista Equity Partners, une importante société de capital-investissement spécialisée dans les investissements en logiciels.

Fusions / Acquisitions
