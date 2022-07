Havas Paris : Mayada Boulos nommée nouvelle coprésidente exécutive

(AOF) - Mayada Boulos, ex-conseillère en communication de Jean Castex à Matignon, fait son retour dans le privé au sein de l'agence Havas où elle fut senior partner et directrice générale adjointe de 2016 à 2020. Elle vient d'être nommée coprésidente exécutive d'Havas Paris à compter du 1er septembre prochain, aux côtés de Julien Carette, actuel co-président, et de Fabrice Conrad, directeur général."Mayada Boulos participera à l'impulsion d'une nouvelle ère pour l'agence de communication globale du groupe Havas en France", précise un communiqué de presse du groupe.

