Haut-Karabakh-Aliyev ira "jusqu'au bout" si les négociations échouent

BAKOU/EREVAN, 1er novembre (Reuters) - L'armée de Bakou ira "jusqu'au bout" en cas d'échec des négociations avec les séparatistes du Haut-Karabakh, a prévenu dimanche le président Ilham Aliyev qui exige un retrait total des combattants pro-arméniens. S'exprimant au côté du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, Ilham Aliyev a également considéré que la demande de soutien militaire formulée par Erevan auprès de Moscou était sans fondement. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent, tant dans le Haut-Karabakh qu'autour de la région séparatiste. Les combats actuels sont les plus violents depuis une guerre qui a fait environ 30.000 morts entre 1991 et 1994. Trois cessez-le-feu consécutifs, deux obtenus par la Russie et un troisième dimanche dernier par les Etats-Unis, n'ont pas permis de mettre fin aux combats. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a demandé samedi à Moscou de détailler le soutien qui pourrait être apporté aux séparatistes. La Russie a répondu à cette demande en offrant toute l'aide militaire nécessaire si le conflit s'étendait au territoire arménien. (Nailia Bagirova à Bakou et Nvard Hovhannisyan à Erevan; version française Nicolas Delame)

