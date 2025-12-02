Hausse tranquille en Europe

(AOF) - Les marchés actions européens progressent modestement en l'absence de catalyseurs. L'inflation core en novembre est ressorti en ligne avec les attentes et ce résultat avait été pour l'essentiel défloré lors de la publication des inflations nationales. A Paris, les résultats et perspectives de Compagnie des Alpes sont salués. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,43% à 8 132,05 points et l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,65% à 5 704,20 points. Sur le marché des taux, les rendements du 10 ans se stabilise en Europe après leur hausse de lundi.

En Europe, Bayer (+9,22%, à 33,28 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société pharmaceutique et agrochimique a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars dans le cadre de plaintes, son herbicide étant accusé de provoquer des cancers. Bayer s'est félicitée que le Solicitor General (l'avocat général des Etats-Unis) soutienne l'examen par la Cour Suprême de la requête en délivrance d'un writ of certiorari.

A Paris, l’action Compagnie des Alpes (+3,12%, à 23,15 euros) est particulièrement recherchée en bourse après la publication des résultats annuels en nette progression et la présentation de perspectives à court et moyen-terme séduisantes. L’ouverture d’un deuxième parc Astérix, le premier hors de France, a également été annoncée. Pour l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel (EBO) augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros.

Morgan Stanley dégrade Vinci (stable 0 122,55 euros) à " pondération en ligne " avec un objectif de cours abaissé de 139 à 138 euros. "Les deux " joyaux de la couronne " du portefeuille de Vinci – Vinci Energies/Cobra et Airports – perdent un peu de leur éclat. Leur algorithme de croissance semble plus moyen par rapport à leurs pairs. Cela devrait limiter tout potentiel de réévaluation", souligne l'analyste dans une note.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,2% en novembre 2025, contre 2,1% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,1%. En version core, il est ressorti stable à 2,4%, en ligne avec les attentes.

En octobre 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 6,3% enregistré en octobre 2024, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en octobre 2025, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de dépenses de construction d'octobre et du rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro s'effrite de 0,03% à 1,1606 dollar.