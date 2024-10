Hausse tranquille à Wall Street : nouveau plus haut pour le Nasdaq

(AOF) - Les marchés américains progressent modestement et le Nasdaq Composite s’offre un nouveau plus haut historique. Une nouvelle bordée de résultats d'entreprises a été tirée depuis hier soir. Si Caterpillar et Kraft Heinz ont déçu après avoir réduit leurs perspectives, Alphabet a publié des résultats solides. Du côté de la macroéconomie, les créations d'emplois dans le secteur privé sont bien plus nombreuses que prévu tandis que la croissance a légèrement ralenti au troisième trimestre. Peu avant 17h30, le Dow Jones gagne 0,37% à 42387,69 points et le Nasdaq Composite, 0,13% à 18733,38 points.

Alphabet, société-mère de Google, a présenté des profits plus solides que prévu au niveau de l'ensemble de ses activités. L'action du géant Internet s'adjuge 5,45% à 180,46 dollars. Les investisseurs apprécient surtout la forte accélération de Google Cloud (+35%) et l'expansion de la marge dans ce domaine, qui est passée de 11% à 17% entre le deuxième et le troisième trimestre. "Google a réaffirmé qu'AI Overviews augmentent l'engagement global de la recherche et la satisfaction de l'utilisateur, et qu'ils se monétisent à peu près au même rythme que les recherches sans IA", précise JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes ont augmenté de 7,4% en septembre aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus d'une croissance de 1,9%. Elles avaient augmenté de 0,6% en août.

Le PIB américain a progressé de 2,8% au troisième trimestre alors qu’il était anticipé une progression de 3%, comme au deuxième trimestre.

Le secteur privé américain a créé 233000 emplois en octobre après 159000 en septembre, selon l'enquête ADP. Les créations de postes ont dépassé le consensus s'élevant à 110000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, maison-mère de Google, a dépassé les attentes du consensus au titre de son troisième trimestre, aussi bien en matière de revenus que de profit net. La firme américaine a dégagé un bénéficie par action de 2,12 dollars, au-delà de consensus de 1,85 dollar. Le bénéfice net ressort à 26,3 milliards de dollars, soit un bond de 34%. Le chiffre d'affaires, en hausse de 15% s'élève à 88,27 milliards de dollars, contre 86,3 milliards anticipés. En l'espace de 4 ans, le poids du "cloud" dans le chiffre d'affaires d'Alphabet est passé de 7% à 13%.

AMD

AMD est attendu en forte baisse à Wall Street. Au troisième trimestre, le concurrent d'Intel et de Nvidia a vu son bénéfice net s'envoler de 158% à 771 millions de dollars, soit 47 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 92 cents, en ligne avec les attentes. Les revenus ont progressé de 18% à 6,82 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 6,71 milliards.

Caterpillar

Caterpillar devrait nettement reculer après avoir réduit ses prévisions de croissance et dévoilé des profits décevants. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,46 milliards de dollars, représentant 5,06 dollars par action, contre un profit de 2,79 milliards de dollars, soit 5,45 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 5,17 dollars, ressortant sous le consensus Bloomberg s'élevant à 5,34 dollars.

Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill, dont le titre recule de 7% en avant-Bourse, a publié des résultats inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Si la firme américaine a publié un bénéfice par action de 27 cents contre 25 cents attendu après 23 cents l'année dernière à la même période, les revenus sont ressortis à 2,79 milliards de dollars, là où le consensus visait 2,82 milliards.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 3e trimestre. Le laboratoire américain a vu son chiffre d'affaires bondir de 20% sur la période grâce à ses produits anti-obésité Mounjaro et Zepbound et le bénéfice par action ajusté a atteint 1,18 dollar. Mais le groupe a ajusté à la baisse ses perspectives annuelles pour viser un chiffre d'affaires entre 45,4 et 46 milliards de dollars, contre 45,4 à 46,6 milliards, et un bénéfice par action compris entre 13,02 et 13,52 dollars contre 16,10 à 16,60 dollars précédemment.

GE HealthCare

GE HealthCare révise à la hausse ses perspectives pour 2024 après un bon troisième trimestre. Le groupe de santé a vu sa marge nette progresser à 9,7% contre 7,8% l'an passé, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 4,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,14 dollar contre 0,99 dollar il y a un an. Le groupe table désormais sur une marge d'Ebit ajustée entre 15,8% et 16% et un bénéfice par action ajusté entre 4,25 et 4,35 dollars contre de 4,20 à 4,35 dollars précédemment. La marge d'Ebit ajustée s'élevait à 16,3% au troisième trimestre, en hausse de 0,9 point.

Kraft Heinz

Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz est plus pessimiste sur ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a essuyé une perte de 290 millions de dollars, soit -29 cents par action contre un profit de 262 millions de dollars ou 21 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 75 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,8% à 6,38 milliards de dollars alors que le marché visait 6,4 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,2% en données organiques.

Snap

Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, est attendu en hausse à Wall Street. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une réduction de 58% de sa perte nette à 153 millions de dollars, soit -9 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 8 cents, en ligne avec le consensus. Ses revenus ont bondi de 15% à 1,37 milliard de dollars, ressortant au-dessus des attentes du marché : 1,36 milliard de dollars.

Visa

Visa a présenté des comptes plus solides qu’anticipé. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a bondi de 14% à 5,3 milliards de dollars au quatrième trimestre clos fin septembre, soit 2,65 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,71 dollars, soit 13 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 9,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street à 9,49 milliards de dollars.