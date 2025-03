Hausse symbolique du CAC 40 sur la semaine

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en repli une séance marquée par un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis confirmant la perte de dynamisme de l'économie américaine. Le secteur non-agricole a créé 151 000 postes au mois de février, alors que 159 000 étaient attendus. Le taux de chômage a progressé à 4,1%. A Paris, les résultats de Vivendi ont été salués. Le CAC 40 a perdu 0,94% à 8120,80 points, limitant les gains de l'indice parisien sur la semaine à 0,1%. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,01% à 5464,64 points. Le rendement du 10 ans français a perdu 3 points de base à 3,512.

En Europe, Salvatore Ferragamo (-17,30% à 6,215 euros) a dévissé à la Bourse de Milan au lendemain de ses résultats décevants sur l'année 2024. A l'instar des autres valeurs du luxe en Europe, l'action de l'entreprise italienne de chaussures de luxe a aussi souffert de l'application des taxes douanières américaines et d'une baisse inattendue des importations en Chine en février en rythme annuel. Dans l'Empire du Milieu, les importations ont reculé sur cette période de 8,4% contre une hausse anticipée de 1%.

A Paris, Vivendi (+3,91% à 2,953 euros) a fini parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats annuels 2024, les premiers à être publiés depuis la réorganisation du groupe en décembre dernier. "Compte tenu de l'opération exceptionnelle de scission du groupe réalisée en 2024 et de ses effets comptables, le résultat net, part du groupe, affiche une perte de 6 milliards d'euros, contre un bénéfice de 405 millions d'euros sur l'exercice 2023", précise le groupe de communication et de médias.

BioMérieux (+0,70% à 115,30 euros) a annoncé des résultats annuels supérieurs aux attentes. En 2024, le spécialiste du diagnostic in vitro a vu son résultat net part du groupe augmenter de 20,9% à 432 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant contributif (ROCC) s'est élevé à 673 millions d'euros, progressant de 20% à taux et périmètre constants et dépassant ainsi l'objectif d'une hausse comprise entre 12% et 17%. Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours de 125 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2025, le déficit commercial de la France se maintient à 5,6 milliards d’euros, précise l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les exportations et les importations sont stables : 50,7 milliards d’euros pour les exportations et 56,3 milliards d’euros pour les importations.

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté de 7% en janvier alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 2,4%. Elles avaient augmenté de 6,9% en décembre.

Au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La croissance de la zone euro a été révisée à la hausse par rapport à la première estimation de 0,1%. Au cours du troisième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,4% dans les deux zones.

Le secteur non-agricole a créé 151 000 emplois au mois de février, alors que 159 000 étaient attendus. Il y en avait eu 125 000 en janvier. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4% attendu et 4% le mois précédent. Le salaire moyen a progressé de 4% en rythme annuel contre 4,1% de consensus.

Vers 17h40, l'euro avance de 0,52% à 1,0847 dollar.