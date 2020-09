Hausse surprise du ZEW au mois de septembre en Allemagne

(AOF) - En Allemagne, l'indice ZEW du mois de septembre 2020 sur le sentiment économique dans le pays est ressorti à 77,4 contre un consensus Reuters de 69,8 et après 71,5 en août. L'indice du même organisme concernant la situation actuelle ressort, pour sa part, à -66,2 après 81,3 un mois plus tôt et une attente des analystes de 72.