Hausse prudente vue à Wall Street, Nvidia et la politique monétaire dans le viseur

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes reste dans le rouge à mi-séance, au terme d'une semaine de turbulences pour le secteur de l'IA après la démission du directeur général de Nvidia, tandis que la perspective d'un resserrement monétaire américain se profile.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC .

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 8.354,89 points vers 13h03 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,10% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,15%.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O reste au centre de l'attention des investisseurs, au lendemain de la démission de son directeur général et co-fondateur Jensen Huang, éclaboussé par la révélation d'une série de relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Les révélations risquent de se répercuter sur l'ensemble de l'intelligence artificielle (IA), Nvidia étant au coeur de cet essor. L'affaire dresse un nouvel obstacle pour le secteur déjà confronté à une forte volatilité récurrente face aux interrogations quant à la pertinence des investissements massifs en la matière.

L'action Nvidia, l'une des plus importantes capitalisations boursières au monde, a perdu près de 11% depuis le début de la semaine. Le titre pourrait toutefois légèrement rebondir (+1,2%) à l'ouverture, les opérateurs évaluant la nomination de Colette Kress en tant que directrice générale par intérim, la directrice financière étant réputée pour ne pas avoir hésité à faire preuve de prudence face aux ambitions vertigineuses et souvent risquées de Jensen Huang.

Après les chiffres décevants mardi sur l'inflation américaine, les investisseurs s'apprêtent à découvrir à 13h30 GMT les données sur les prix à la production aux États-Unis, qui pourraient s’avérer déterminants pour anticiper l’ampleur de la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain.

Alors qu'un relèvement des taux par la Fed en décembre semble couru d'avance, des anticipations ont émergé cette semaine que la banque centrale américaine pourrait augmenter ses taux non pas de 25 points de base mais de 50 points de base, l'inflation américaine continuant de galoper.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 points de base s’établit à environ 12%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N46U0XI

VALEURS EN EUROPE

Richemont CFR.S , le propriétaire de Cartier, perd 4,2% après la publication de ses résultats au troisième trimestre, pénalisant le secteur européen du luxe .STXLUXP qui recule de 1,4%.

Dans son sillage, Kering PRTP.PA perd 2,1%, tandis qu'Hermès HRMS.PA et LVMH LVMH.PA cèdent entre 0,9% et 0,3%.

Lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 , le groupe minier français Eramet ERMT.PA perd 5,9% après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros.

TAUX

Les rendements des contrats à maturité longue sont en hausse, les inquiétudes face à l'inflation aux États-Unis persistant après la flambée observée sur le marché obligataire américain, en plus du projet de budget allemand.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 3,4 points de base à 5,1372%. Le deux ans US2YT=RR cède 0,7 point de base à 4,8568%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 5,6 points de base à 3,3813%. Le deux ans DE10YT=RR grappille 0,1 point de base à 3,1287%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR progresse de 7,6 points de base à 4,9057%. Le deux ans FR10YT=RR grignote 0,2 point de base à 3,6221%.

CHANGES

Les devises évoluent sur de faibles variations, l'attentisme prédominant avant les données sur les prix à la production américains pour affiner les perspectives de politique monétaire.

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro lâche 0,02% à 1,1051 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent sur de faibles variations vendredi bien qu'ils s'orientent vers une deuxième baisse hebdomadaire, alors que l'accent mis par les États-Unis sur leur blocus de l'Iran et d'autres pressions économiques a apaisé les craintes d'une reprise du conflit direct. Les attaques contre les navires de transport continuent toutefois de représenter un risque pour l'approvisionnement, appelant à la prudence.

Le Brent LCOc1 avance de 0,46% à 96,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,03% à 88,71 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la production octobre - sur un mois 0,4% 1,3% - sur un an 6,6% 6,3%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)