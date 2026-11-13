Hausse prudente vue à Wall Street, Nvidia et la politique monétaire dans le viseur

L'illustration montre le logo NVIDIA

par Coralie Lamarque

13 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes reste dans le ‌rouge à mi-séance, au terme d'une semaine de turbulences pour le secteur de l'IA après la démission du directeur général de Nvidia, tandis que la perspective d'un resserrement monétaire américain ​se profile.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,05% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 8.354,89 points vers 13h03 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,10% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 recule ​de 0,17%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia reste au centre de l'attention des investisseurs, au lendemain de la démission de son directeur général et co-fondateur Jensen Huang, éclaboussé par ​la révélation d'une série de relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

Les révélations ⁠risquent de se répercuter sur l'ensemble de l'intelligence artificielle (IA), Nvidia étant au coeur de cet essor. L'affaire dresse un nouvel obstacle pour le secteur déjà confronté à ‌une forte volatilité récurrente face aux interrogations quant à la pertinence des investissements massifs en la matière.

L'action Nvidia, l'une des plus importantes capitalisations boursières au monde, a perdu près de 11% depuis le début de la semaine. Le titre pourrait toutefois légèrement rebondir (+1,2%) à l'ouverture, les opérateurs évaluant ​la nomination de Colette Kress en tant que directrice générale par intérim, ‌la directrice financière étant réputée pour ne pas avoir hésité à faire preuve de prudence face aux ambitions vertigineuses et ⁠souvent risquées de Jensen Huang.

Après les chiffres décevants mardi sur l'inflation américaine, les investisseurs s'apprêtent à découvrir à 13h30 GMT les données sur les prix à la production aux États-Unis, qui pourraient s’avérer déterminants pour anticiper l’ampleur de la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain.

Alors qu'un relèvement des taux par la Fed en décembre semble couru d'avance, ⁠des anticipations ont émergé cette semaine ‌que la banque centrale américaine pourrait augmenter ses taux non pas de 25 points de base mais de 50 points de base, l'inflation américaine ⁠continuant de galoper.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 points de base s’établit à environ 12%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Richemont, le propriétaire de ‌Cartier, perd 4,2% après la publication de ses résultats au troisième trimestre, pénalisant le secteur européen du luxe qui recule de 1,4%.

Dans son sillage, Kering perd ⁠2,1%, tandis qu'Hermès et LVMH cèdent entre 0,9% et 0,3%.

Lanterne rouge du SBF 120, le groupe minier français Eramet perd 5,9% ⁠après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital ‌d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros.

TAUX

Les rendements des contrats à maturité longue sont en hausse, les inquiétudes face à l'inflation aux États-Unis persistant après la flambée observée sur le ​marché obligataire américain, en plus du projet de budget allemand.

Le rendement des Treasuries à dix ans ‌avance de 3,4 points de base à 5,1372%. Le deux ans cède 0,7 point de base à 4,8568%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 5,6 points de base à 3,3813%. Le deux ans ​grappille 0,1 point de base à 3,1287%.

Le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 7,6 points de base à 4,9057%. Le deux ans grignote 0,2 point de base à 3,6221%.

CHANGES

Les devises évoluent sur de faibles variations, l'attentisme prédominant avant les données sur les prix à la production américains pour affiner les perspectives de politique monétaire.

Le dollar gagne 0,07% face ⁠à un panier de devises de référence, tandis que l'euro lâche 0,02% à 1,1051 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent sur de faibles variations vendredi bien qu'ils s'orientent vers une deuxième baisse hebdomadaire, alors que l'accent mis par les États-Unis sur leur blocus de l'Iran et d'autres pressions économiques a apaisé les craintes d'une reprise du conflit direct. Les attaques contre les navires de transport continuent toutefois de représenter un risque pour l'approvisionnement, appelant à la prudence.

Le Brent avance de 0,46% à 96,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,03% à 88,71 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Prix à la production octobre

- sur un mois 0,4% 1,3%

- sur un an 6,6% 6,3%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)