Hausse prudente en vue en Europe, Nvidia pourrait peser sur la tendance

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi dans le sillage de la bonne tenue des marchés actions la veille sur fond d'apaisement des craintes autour de l'intelligence artificielle (IA), mais le sort du directeur général de Nvidia NVDA.O pourrait fragiliser le sentiment des investisseurs.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI devrait gagner 0,44% à l'ouverture. Le Dax .GDAXI à Francfort pourrait prendre 0,99% et le FTSE 100 .FTSE à Londres avancer de 0,73%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est attendu en progression de 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX en hausse de 0,47%.

La poursuite de l'embellie sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle, dans le sillage des résultats et prévisions de la société de "néocloud" CoreWeave, devrait soutenir de nouveau les marchés, éloignant la crainte d'une bulle spéculative.

"Un regain d'optimisme autour de l'IA a propulsé les actions américaines à la hausse pendant la nuit, les développements positifs concernant CoreWeave et Anthropic renforçant l'enthousiasme autour du secteur et contribuant à la remontée du S&P 500 et du Nasdas", ont écrit les analystes de Westpac dans une note.

L'action Nvidia NVDA.O a toutefois plongé dans les transactions hors séance à la suite d'une information selon laquelle le conseil d'administration du groupe pourrait évincer Jensen Huang, le directeur général de longue date du géant des semi-conducteurs et de l'IA. Jensen Huang est accusé d'avoir eu une relation extraconjugale avec une femme soupçonnée d'être une espionne au service de la Chine.

"La situation est mauvaise sous tous les angles", a souligné Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa.

"Je pense que le conseil d'administration ne le révoquera pas tant qu'il n'aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer", a-t-il cependant ajouté. "En fin de compte, n'oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse de l'histoire de l'IA."

Dans une séance relativement pauvre en indicateurs économiques, la tendance devrait également évoluer avec les résultats d'entreprises. En Europe, Siemens AG SIEGn.DE , Merck KGaA MRCG.DE , Munich Re MUVGn.DE , Allianz ALVG.DE , Enel ENEI.MI , Rolls Royce RR.L ou encore Burberry BRBY.L publient, tandis qu'outre Atlantique Kraft Heinz KHC.N tient une journée investisseurs.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq gagnant plus de 1% dans le sillage de résultats de CoreWeave qui ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur la pérennité de l'engouement pour l'IA, tandis que Nvidia s'est stabilisé après deux séances consécutives de fortes pertes.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, ou 254,60 points, à 52.486,49 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 98,45 points, soit 1,31% à 7.619,38 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 400,31 points, soit 1,60% à 25.466,189 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a reculé de 0,7% à 60.819,36 points, les fournisseurs liés à Nvidia, Advantest 6857.T (-5,14%) et Ibiden 4062.T (-9,32%) ayant fléchi dans un contexte d'incertitude entourant le fabricant américain de puces d'IA. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,2% à 3.937,33 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS perd 0,1%, pénalisé notamment par le repli à Hong Kong, sous le poids d'Alibaba 9988.HK (-5,02%). L'indice Kospi .KS11 en Corée du Sud abandonne 0,24%, tandis que l'indice de référence à Taiwan .TWII cède 2,63%.

En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai fléchit de 0,78% et le CSI 300 .CSI300 reflue de 0,90%, les indices étant pénalisés par un contexte de faibles attentes concernant le commerce en ligne pendant la "Fête des célibataires".

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL5N46N26E

CHANGES

Le dollar recule est pratiquement stable (+0,09%) face à un panier de devises de référence .DXY mais il a atteint jeudi son plus haut niveau en 19 mois, soutenu par les anticipations croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le yen JPY= s'est rapproché du seuil clé de 160 yens pour un dollar après un discours accommodant de Toichiro Asada, membre du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ) et l'un des deux responsables ayant désapprouvé la décision de la banque en septembre d'augmenter les coûts d'emprunt.

L'euro EUR= reflue de 0,11%, à 1,1077 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'échange à 1,3257 dollar (-0,17%)

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable, à 4,992%, alors que le marché obligataire américain était fermé mercredi pour un jour férié.

Le dix ans américain US10YT=RR avait pris 12 points de base mardi, en raison des pressions inflationnistes, à la suite de la publication des chiffres des prix à la consommation ( CPI ) pour le mois d'octobre.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en repli jeudi, l'apaisement des craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient ayant réduit la prime de risque sur les marchés du brut, tandis que la hausse de la production de l'Opep+ et la croissance des stocks américains ont alimenté les inquiétudes concernant une offre excédentaire.

Le Brent reflue de 0,36% à 92,43 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,40% à 86,19 dollars CLc1 .

Le Brent avait progressé de 1,4% et le WTI de 0,6% mercredi alors que les deux références du pétrole étaient tombés la veille à un plus bas de deux mois.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 07h00 PIB (préliminaire) T3 +0,7% +0,5% - sur un an +1,9% +1,4% USA 13h30 Inscriptions hebdo. au chômage semaine au 7 novembre 195.000 189.00

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)