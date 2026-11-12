Hausse prudente en vue en Europe, Nvidia pourrait peser sur la tendance

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

12 novembre - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi dans le sillage de la bonne tenue ‌des marchés actions la veille sur fond d'apaisement des craintes autour de l'intelligence artificielle (IA), mais le sort du directeur général de Nvidia pourrait fragiliser le sentiment des investisseurs.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,24% ​à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait prendre 0,85% et le FTSE 100 à Londres avancer de 0,56%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,28% et le Stoxx 600 en hausse de 0,47%.

La poursuite de l'embellie sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle, dans le sillage des résultats et prévisions de la société de "néocloud" CoreWeave, devrait soutenir de nouveau les marchés, éloignant la crainte d'une bulle spéculative.

"Un regain d'optimisme autour de l'IA a propulsé les ​actions américaines à la hausse pendant la nuit, les développements positifs concernant CoreWeave et Anthropic renforçant l'enthousiasme autour du secteur et contribuant à la remontée du S&P 500 et du Nasdas", ont écrit les analystes de Westpac dans une note.

L'action Nvidia a toutefois plongé de 8,8% dans les transactions hors séance ​à la suite d'une information selon laquelle le conseil d'administration du groupe pourrait évincer Jensen Huang, le directeur ⁠général de longue date du géant des semi-conducteurs et de l'IA. Jensen Huang est accusé d'avoir eu une relation extraconjugale avec une femme soupçonnée d'être une espionne au service de la Chine.

"La situation est mauvaise ‌sous tous les angles", a souligné Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa.

"Je pense que le conseil d'administration ne le révoquera pas tant qu'il n'aura pas trouvé une personnalité de premier plan, une figure connue du secteur technologique, pour le remplacer", a-t-il cependant ajouté. "En fin de compte, n'oublions pas que la puce Nvidia est la pièce maîtresse ​de l'histoire de l'IA."

Côté indicateurs économiques, la croissance de l'économie britannique a accéléré, comme prévu, ‌au troisième trimestre par rapport au précédent, de 0,7%, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

Dans une séance relativement pauvre ⁠en statistiques économiques, la tendance devrait également évoluer avec les résultats d'entreprises. En Europe, Siemens, Merck KGaA, Munich Re, Allianz, Enel, Rolls Royce ou encore Burberry publient, tandis qu'outre Atlantique Kraft Heinz tient une journée investisseurs.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq gagnant plus de 1% dans le sillage de résultats de CoreWeave qui ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur la pérennité de ⁠l'engouement pour l'IA, tandis que Nvidia s'est stabilisé ‌après deux séances consécutives de fortes pertes.

L'indice Dow Jones a gagné 0,49%, ou 254,60 points, à 52.486,49 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 98,45 points, soit 1,31% à 7.619,38 ⁠points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 400,31 points, soit 1,60% à 25.466,189 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a reculé de 0,7% à 60.819,36 points, les fournisseurs liés à Nvidia, Advantest (-5,14%) et Ibiden (-9,32%) ‌ayant fléchi dans un contexte d'incertitude entourant le fabricant américain de puces d'IA. Le Topix, plus large, a pris 0,2% à 3.937,33 points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd ⁠1,2%, pénalisé notamment par le repli à Hong Kong, sous le poids d'Alibaba (-7,31%). L'indice Kospi en Corée du Sud abandonne 0,61%, tandis que l'indice de ⁠référence à Taiwan cède 2,63%.

En Chine, le SSE Composite de ‌Shanghai fléchit de 0,67% et le CSI 300 reflue de 0,78%, les indices étant pénalisés par un contexte de faibles attentes concernant le commerce en ligne pendant la "Fête des célibataires".

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule est ​pratiquement stable (+0,11%) face à un panier de devises de référence mais il a atteint jeudi son plus haut niveau en ‌19 mois, soutenu par les anticipations croissantes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le yen s'est rapproché du seuil clé de 160 yens pour un dollar après un discours accommodant de Toichiro Asada, membre du conseil des gouverneurs de la Banque du ​Japon (BoJ) et l'un des deux responsables ayant désapprouvé la décision de la banque en septembre d'augmenter les coûts d'emprunt.

L'euro reflue de 0,14%, à 1,1075 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3260 dollar (-0,15%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est presque stable, à 5,008%, prenant 1,9 point de base, alors que le marché obligataire américain était fermé mercredi pour un jour férié.

Le dix ans américain avait gagné 12 points de base mardi, ⁠en raison des pressions inflationnistes, à la suite de la publication des chiffres des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'octobre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède environ un point de base, à 3,313%, après un gain de 1,5 point la veille.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont indécis jeudi, les investisseurs tentant d'arbitrer entre l'apaisement des craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, la hausse de la production de l'Opep+ et la croissance des stocks de brut américains.

Le Brent prend 0,46% à 93,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,28% à 86,19 dollars, après une légère baisse dans les premiers échanges.

Le Brent avait progressé de 1,4% et le WTI de 0,6% mercredi alors que les deux références du pétrole étaient tombés la veille à un plus bas de deux mois.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdo. au chômage semaine au 195.000 189.00

7 novembre

(Rédigé par Claude ​Chendjou, avec la contribution de Gregor Stuart Hunter, édité par Augustin Turpin)