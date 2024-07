Hausse prudente en vue en Europe avant les données sur l'inflation

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse prudente à l'ouverture de la séance ce mercredi. Le CAC 40 devrait gagner 0,17%. Cette séance sera marquée par la publication des données de l'inflation en France et en zone euro à 8h45. Les investisseurs réagiront une fois encore à la pléthore de résultats d'entreprises : Airbus, L'Oréal, Teleperformance ou encore Danone. Le constructeur aéronautique anticipe un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros pour 2024. Ce mercredi, la Fed rendra sa décision de politique monétaire et s'exprimera notamment sur le maintien de ses taux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Les revenus consolidés d'Airbus ont augmenté de 4% en glissement annuel pour atteindre 28,8 milliards d'euros au premier semestre 2024. (27,7 milliards d'euros au premier semestre 2023), reflétant principalement le nombre de livraisons d'avions commerciaux et un volume plus élevé dans l'activité Air Power d'Airbus Defence and Space. En revanche, l'EBIT consolidé ajusté s'est élevé à 1,39 milliard d'euros contre 2,62 milliards d'euros il y a un an. Cette baisse reflète principalement les charges enregistrées dans l'activité Systèmes spatiaux pour un montant de 989 millions d'euros.

Danone

Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Danone a atteint 13,8 milliards d’euros, en hausse de 4% en données comparables, grâce à une contribution équilibrée entre le volume/mix (+2,1%) et l’effet prix (+2%). En données publiées, le chiffre d’affaires a affiché une baisse de 2,9%, reflétant notamment un impact négatif de l’effet de périmètre (-6,1%) et des taux de change (-2,8%), et une contribution positive de l’hyperinflation (+1,6%). Le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,75 milliard d'euros sur ce semestre.

L'Oréal

Sur les six premiers mois de l'année 2024, le chiffre d’affaires de L'Oréal s’élève à 22,12 milliards d’euros, en hausse de 7,5% en publié. Il a progressé de 7,3 % à données comparables. La marge brute, à 16,55 milliards d’euros, ressort à 74,8 % du chiffre d’affaires à comparer à 74,3%, soit une augmentation de 50 points de base par rapport au premier semestre 2023. Son résultat d’exploitation s’établit à 4,6 milliards d’euros, en hausse de 8%, et ressort à 20,8% du chiffre d’affaires, en progression de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Teleperformance

Teleperformance a dévoilé un résultat net part du groupe de 291 millions d’euros au premier semestre contre 271 millions d’euros l’an passé. L’Ebita courant hors coûts de réalisation des synergies a atteint 703 millions d’euros, soit un taux de marge de 13,9% contre 577 millions d’euros à données publiées (taux de marge de 14,6 %) et à 692 millions d’euros à données pro forma (taux de marge de 13,8 %) au premier semestre 2023. La hausse de marge est de 10 points de base pro forma et de 20 points de base pro forma à changes constants.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur l'inflation en juillet et celles sur les prix à la production en juin seront publiées à 8h45.

Les données sur le taux de chômage en juillet en Allemagne seront publiées à 9h55.

En zone euro, les données sur l'inflation en juillet seront publiées à 11h.

L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en juillet aux Etats-Unis sera dévoilée à 14h15.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en juillet sera publié à 15h45.

Les données sur les promesses de ventes de logements en juin aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera dévoilée à 20h.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en légère hausse à l’exception de Londres, plombé par la publication décevante de Diageo. Elle a pesé sur le secteur, notamment sur Pernod Ricard. Si la croissance en France et en zone euro a surpris favorablement, l’Allemagne a déçu. L’inflation outre-Rhin est ressortie légèrement au-dessus des attentes en juillet. A Paris, Rexel est plus pessimiste sur ses perspectives et a reculé. L’indice CAC 40 a gagné 0,42% à 7474,94 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,62% à 4845,20 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé après la publication du rapport Jolts. Celui-ci a fait ressortir 8,184 millions d'ouvertures de postes en juin, dépassant le consensus : 8,020 millions. Demain, la Fed rendra sa décision de politique monétaire. Côté valeurs, l'action PayPal a figuré parmi les plus fortes hausses du S&P 500, après un nouveau relèvement de ses objectifs annuels 2024 et avoir signalé une progression de ses bénéfices et de ses ventes au deuxième trimestre. Le Dow Jones a gagne 0,50% à 40743,33 points et le Nasdaq a cédé 1,28% à 17147,42 points.