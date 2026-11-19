La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

PARIS, 19 novembre - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi, le secteur de l'intelligence artificielle (IA) étant susceptible d'animer de nouveau ‌les échanges avec le début de cotation d'Anthropic alors que l'élan apporté par les résultats et prévisions de Nvidia a fait long feu.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait rebondir de 0,28% à l'ouverture, après une perte de 0,85% mercredi. Le Dax ​à Francfort pourrait prendre 0,34% et le FTSE 100 à Londres avancer de 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,67% et le Stoxx 600 en hausse de 0,26% au lendemain d'un repli de 0,98%.

Nvidia a certes impressionné les investisseurs mercredi avec ses résultats mais des inquiétudes autour de la succession de son directeur général Jensen Huang, éclaboussé par une affaire de relations extraconjugales et d'espionnage, persistent.

"La question centrale à laquelle Nvidia est confrontée n'est pas liée à ce dernier rapport sur les résultats (…) mais concerne davantage ce ​à quoi l'entreprise pourrait ressembler dans trois à cinq ans sans un dirigeant visionnaire comme Jensen, alors que la concurrence d'autres fabricants de puces prend de l'ampleur", a souligné Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

Parallèlement, les démocrates enquêtent pour déterminer si le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a aidé la société d'investissement Cantor Fitzgerald, contrôlée par ​ses fils, à éviter des pertes liées au scandale Nvidia, montre une lettre consultée par Reuters.

C'est dans ce contexte de défiance sur ⁠la "tech" qu'Anthropic, la maison mère de l'IA Claude, doit effectuer ce jeudi ses débuts boursiers sur le Nasdaq, ce qui permettra de tester l'appétit du marché pour l'IA sur fond de doutes au regard des dépenses massives engagées dans le ‌secteur et de l'incertitude sur leur rendement. Le groupe a fixé mercredi le montant de son IPO à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initiale qui était de 70-78 dollars, selon une source au fait du dossier.

Pour Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, l'IPO d'Anthropic est un bon indicateur des craintes et des espoirs sur le secteur.

"Mais une seule introduction en Bourse ne suffira ​pas à trancher le débat", a-t-elle dit. "Il existe actuellement un véritable mur d’inquiétude, et il faudra plusieurs ‌éléments pour le surmonter", a-t-elle ajouté.

Dans les autres secteurs, le marché attend aux Etats-Unis les résultats de Walmart, le premier distributeur mondial, après les résultats contrastés de Lowe's, Target et ⁠TJX. Ils devraient apporter un éclairage sur la consommation des ménages, qui représente environ 70% du produit intérieur brut des Etats-Unis, alors que le dernier compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed a montré que ses membres avaient noté la nécessité d'une hausse supplémentaire des taux.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders anticipent déjà presque unanimement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le ⁠Nasdaq enregistrant une hausse, au lendemain de la publication ‌après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia et après la publication à la mi-journée du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 1,11%, ou 561,25 points, à 50.198,17 points.

Le ⁠S&P-500, plus large, a perdu 16,89 points, soit 0,23%, à 7.323,64 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 101,50 points (0,42%) à 24.429,89 points.

EN ASIE

Les places boursières asiatiques souffrent jeudi, les craintes liées au secteur de l'IA et les propos "hawkish" des responsables de la ‌Fed ayant fragilisé le sentiment des investisseurs avant les débuts en Bourse d'Anthropic.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a cependant gagné en clôture 0,71%, à 59.444,21 points, tandis que le Topix, plus large, a cédé 0,04% à 3.822,47 ⁠points.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 1,7%, tombant à son plus bas niveau depuis sept mois. Sur l'ensemble de la semaine, il pourrait accuser ⁠une baisse de près de 6%, la plus importante depuis début ‌mars.

L'indice Hang Seng à Hong Kong, plombé par le compartiment de la tech (-2,25%), perd 1,96%, après avoir touché en séance un plus bas de quatre mois.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,28% et le CSI 300 grignote 0,03%, les indices souffrant de la ​crainte de nouvelles tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine malgré la rencontre symbolique entre les dirigeants des deux pays Xi Jinping et ‌Donald Trump dans le centre technologique chinois de Shenzhen. Les deux grands indices chinois ont reflué en séance à un plus bas depuis plus d'un an.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace (-0,04%) contre un panier de devises de référence, restant proche de son pic de 19 mois ​après les "minutes" de la Fed et les déclarations restrictives de plusieurs membres de la banque centrale américaine.

L'euro grignote 0,03%, à 1,0976 dollar, après avoir reflué à 1,0963, son plus bas niveau depuis avril 2025.

La livre sterling s'échange à 1,3154 dollar (+0,05%) après avoir touché en séance 1,3117, soit un creux d'un mois.

Le yen se négocie à 159,65 pour un dollar, très proche du niveau des 160, qui est étroitement surveillé.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 5,0683%, après avoir reflué en séance à 5,05%, ⁠son plus bas niveau en une semaine. Il a perdu environ quatre points de base dans la nuit à la suite d’une adjudication réussie sur le marché à 20 ans.

Celui à deux ans s'affiche à 4,8044%, pratiquement inchangé.

"La baisse des prix du pétrole a contribué à atténuer certaines inquiétudes liées à l'inflation, tandis que la faiblesse des actions américaines et les préoccupations concernant la croissance économique ont pu encourager certains achats de titres du Trésor comme actifs refuge", explique Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone.

Le rendement du Bund allemand à dix ans varie à peine, ressortant à 3,372%, tandis que le deux ans grappille 1,9 point de base, à 3,145%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers se stabilisent jeudi après les pertes de la veille, les anticipations d'un excédent sur le marché ayant compensé les inquiétudes persistantes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, dans un contexte d'attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent monte de 0,50% à 92,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,14% à 83,38 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 197.000 200.000

chômage 14

novembre

USA 13h30 Indice ​Philly Fed novembre 20,0 20,9

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution d'Ankur Banerjee; édité par Augustin Turpin)