Hausse prudente en vue des marchés européens avant le PIB et l'inflation

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse prudente à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,52%. Si aucune statistique majeure n'est attendue ce jour en Europe, les investisseurs prendront connaissance des données sur le PIB au troisième trimestre à la fois en France, en zone euro. En outre, les chiffres de l'inflation du mois d'octobre seront publiées demain en France et en zone euro. Côté valeurs, hier, VusionGroup a confirmé ses objectifs annuels pour l'année 2024 lors de la publication de ses revenus du troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bigben

Au deuxième trimestre, clos fin septembre de l'exercice 2024-25, Bigben Interactive a enregistré une croissance de ses revenus de 20,8% à 78 millions d'euros. Nacon Gaming affiche un chiffre d'affaires en hausse de 38,5% à 44,7 millions d'euros grâce à l'activité Catalogue (nouveaux jeux) : 14,9 millions d'euros en hausse de 98,5%. Bigben audio-video/telco a réalisé un chiffre d'affaires de 33,2 millions d'euros, en progression de 3,1%.

Fountaine Pajot

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce un chiffre d’affaires annuel en hausse de 26,9% à 351,3 millions d’euros (+17% à périmètre constant). Cette performance a été "portée par la croissance des volumes et des prix". Le groupe poursuit son développement à l'international avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste le principal marché avec 45% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord (18%). Face à un marché attentiste, le groupe déploie une stratégie produits "ambitieuse" sur 3 ans.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Elektromontaż-Poznań S.A. Avec cette acquisition, Spie renforce sa part de marché dans le domaine de la technologie du bâtiment sur les services électriques et mécaniques en Pologne, tout en élargissant son portefeuille de compétences et sa base clients. Spie prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités de la concurrence.

VusionGroup

VusionGroup a confirmé ses objectifs annuels lors de la publication de ses revenus du troisième trimestre. Le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique anticipe un chiffre d'affaires en données ajustées de 1 milliard d'euros et une amélioration de la rentabilité. La marge d'Ebitda ajusté est attendue en croissance de 100 à 200 points de base sur l’ensemble de l’année. Après une génération de free cash-flow positive au premier semestre, le groupe a confirmé cette trajectoire positive au second semestre.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur la balance commerciale en septembre seront publiées à 13h30. Elles seront suivies à 14h de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en août

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre sera publié à 15h. A la même heure, les données sur la confiance des consommateurs du Conference Board en octobre seront connues.

Vers 8h25, l'euro est stable à 1,0811 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont progressé sur fond de net recul des cours du pétrole. La réplique israélienne à l'attaque iranienne sur son sol n'a pas concerné le secteur énergétique de l'Iran. La semaine sera chargée en résultats (BNP Paribas, Apple, Meta...) et statistiques économiques (PIB, chômage américain...). Dans un secteur automobile en proie aux difficultés, OPmobility a rassuré en confirmant ses objectifs annuels. Le CAC 40 s’est adjugé 0,79% à 7556,94 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,57% à 4971,44 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse cette première séance de la semaine. Les investisseurs seront attentifs demain à la publication du rapport Jolts sur l’emploi et des PMI vendredi. Ils attendent également les résultats des plus grosses capitalisations : Google, Apple, Intel, Meta et Microsoft notamment. Côté valeurs ce lundi, Boeing a reculé. Le constructeur aéronautique américain va lever 19 milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie. Le Dow Jones a gagné 0,65% à 42 387,57 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,26% à 18 567,19 points. Le pétrole baisse nettement.