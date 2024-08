Hausse prudente en vue des marchés européens

(AOF) - En ordre dispersé hier, les Bourses européennes devraient évoluer en hausse prudente ce mardi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait progresser de 0,05%. Côté statistiques, le PIB en Allemagne s'est replié au deuxième trimestre. Au chapitre des données économiques, les investisseurs attendent surtout vendredi les chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'août et ceux aux États-Unis pour le mois de juillet. Avec cet indicateur très surveillé par la Fed, les marchés en sauront peut-être davantage sur l'évolution de la politique monétaire américaine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage annonce avoir décroché via sa filiale Eiffage Construction (mandataire), le marché global sectoriel pour la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance sur une durée de cinq ans d'un ensemble tertiaire du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, situé à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.Le montant du contrat est de près de 700 millions d'euros. Eiffage précise que le contrat a été décroché en groupement avec l'agence d'architecture Groupe-6 et le bureau d'études Ingérop.

Freelance.com

Freelance.com, spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, a fait état d'une hausse de 23% de son chiffre d’affaires consolidé au titre de son premier semestre, s'élevant à 517 millions d'euros. En France, l'activité est en hausse de 36% sur la période, à 380,8 millions d'euros et en baisse de 2% à l'international, à 136,3 millions d'euros. Les intégrations d’OpenWork en 2023, et de STA en janvier 2024 "font progresser le chiffre d’affaires annuel combiné de Freelance.com au-delà du milliard d’euros", précise un communiqué du groupe.

Neoen

Neoen et AGL Energy, l'un des leaders australiens de production et distribution d'énergie, ont signé un contrat de 200 MW / 400 MWh de batterie virtuelle d'une durée de 10 ans dans l'Etat du Queensland. Ce service sera conjointement assuré par la première tranche de Western Downs Battery (Stage 1) actuellement en construction, ainsi que par une nouvelle tranche (Stage 2), chacune d'elles disposant d'une capacité de 270 MW / 540 MWh. Neoen a lancé la construction de cette deuxième tranche et en a confié la réalisation à Tesla et UGL.

Stef

Le groupe Stef annonce l’acquisition par sa filiale Langdons du groupe de transport et de logistique Long Lane Deliveries en Ecosse. Il souligne que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de croissance en tant que "pure player" européen de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Elle renforce son maillage territorial et son offre de services dédiée aux industriels de l’agroalimentaire, aux acteurs de la distribution et de la restauration hors domicile.

Les chiffres macroéconomiques

L'Allemagne a enregistré une baisse de 0,1% de son PIB au deuxième trimestre comme attendu par les économistes, après une hausse de 0,2% au premier trimestre.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h suivi à 16h l'indice de la confiance des consommateurs

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,1167 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine en ordre dispersé. Côté statistiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Le programme en matière de statistiques sera plus garni en fin de semaine. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des données sur l'inflation aux États-Unis et en zone euro. A Paris, Fnac Darty a progressé après avoir reçu le feu vert pour le rachat de l'Italien Unieuro. Le CAC 40 a gagné 0,18% à 7590 points alors que l'Eurostoxx 50 a perdu 0,22% à 4898 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont cloturé en ordre dispersé après leur rebond de vendredi. Jerome Powell patron de la Fed a déclaré qu’il était "confiant dans un retour de l’inflation à 2%" et que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Côté valeurs, les semi-conducteurs affichent les plus fortes baisses dans le sillage de Micron, tandis qu'Uber faiblit après une amende de 290 millions d’euros pour des transferts de données transatlantiques. Le Dow Jones a gagné 0,16% à 41 240,52 points et le Nasdaq a perdu 0,85% à 17 725,76 points.