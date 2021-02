Hausse prudente en Europe, les résultats en vedette

Crédit Agricole (+4,94%) a en revanche accaparé la tête du CAC 40 grâce notamment à l'annonce d'un dividende plus élevé que prévu, alors que Schneider (+1,58%) a dépassé ses propres objectifs en 2020.

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux est suivie par Legrand (-4,22%), dont les perspectives ont été jugées trop prudentes par les investisseurs, et Pernod Ricard (-2,27%), pénalisé par des prises de bénéfices malgré une bonne publication.

Mais l'actualité est avant tout venue de la flopée de résultats de grands groupes publiés ce matin, pas forcément tous très bien accueillis. Ainsi, URW (-12,40%) a accusé la plus forte chute de l'indice phare parisien après avoir fait état de résultats très dégradés par la crise économique et annoncé la suspension de son dividende pour les trois prochaines années.

Du côté des statistiques macro-économiques, les faits lui donnent raison, puisque les inscriptions hebdomadaires au chômage américain sont ressorties en repli moins prononcé qu'attendu, avec un total de 793 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Un niveau encore élevé, preuve une fois encore que la reprise est peut-être plus fragile qu'il n'y paraît.

(AOF) - Les marchés européens ont majoritairement fini sur une hausse modérée jeudi soir, au cours d'une séance animée par les très nombreux résultats annuels. Le CAC 40 est le seul des grands indices à avoir reculé, plombé par Unibail-Rodamco-Westfiled: il a en effet cédé 0,02% à 5 669,82 points, alors que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,54% à 3 667,93 points. Tendance positive mais prudence également à Wall Street, où en fin de journée le Dow Jones reste stable et le Nasdaq gagne 0,45%.

