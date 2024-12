Hausse prudente des indices européens avant la Fed, Bureau Veritas nouveau venu au CAC 40

(AOF) - Les marchés européens évoluent en hausse avant la réunion de la Fed ce soir et le discours de son président Jerome Powell. Une baisse des taux de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, Renault domine l'indice CAC 40 sur fond de rumeurs de presse à propos d’un rapprochement entre Honda et Nissan. L'indice phare de la place parisienne accueillera un nouveau membre qui remplacera Vivendi : Bureau Veritas dont le titre progresse de près de 32% depuis le début de l'année. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,29% à 7387,32 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,32% à 4958,35 points.

En Europe, Commerzbank (+3,41% à 15,905 euros) affiche l'une des plus fortes hausses du Dax 40, soutenue par la poursuite de la montée d'UniCredit (+2,05% à 38,98 euros) à son capital via des instruments dérivés. De 21% du capital du capital de la banque allemande en septembre, la deuxième banque italienne est passée à environ 28% et elle vise une participation de 29,9%. UniCredit a déposé les documents réglementaires nécessaires à l'acquisition d'une participation dans Commerzbank supérieure à 10% et inférieure à 29,9%. Le processus d'autorisation est maintenant activé et les interactions avec les autorités sont en cours.

Conséquence mécanique de sa scission, Vivendi est bouté hors du CAC 40 pour être remplacé par Bureau Veritas . En Bourse, l'action du spécialiste des solutions d'inspection, de certification et de tests en laboratoire gagne 0,74% à 30,02 euros. Depuis le début de l'année, le titre Bureau Veritas progresse de près de 32% et affiche 13,68 milliards de dollars de capitalisation. Les changements seront effectifs à partir du lundi 23 décembre. En étant admis au Saint des saints de la Bourse parisienne, Bureau Veritas gagnera en visibilité. La société était entrée en Bourse en 2007.

Renault (+6,11% à 47,22 euros) caracole en tête du CAC 40 sur fond de rumeurs de presse à propos d'un rapprochement entre Honda et Nissan. Après le journal Nikkei mardi soir, Reuters affirme que Honda et Nissan ont ouvert des négociations pour renforcer leurs liens, et discutent notamment d'une éventuelle fusion. A l'instar des autres constructeurs mondiaux, les deux sociétés japonaises sont confrontées à la féroce concurrence des groupes chinois, en particulier dans le domaine des véhicules électriques. La participation de Renault dans le capital de Nissan est, à ce jour, de 35,71%.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,6% en novembre comme attendu après 2,3% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,1% en novembre après +0,6% en octobre.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en novembre 2024, contre 2,0% en octobre. Un an auparavant, il était de 2,4%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,5% en novembre 2024, contre 2,3% en octobre. Un an auparavant, il était de 3,1%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, les données sur les permis de construire en novembre et celles sur les mises en chantier en novembre seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

La Fed rendra sa décision de politique monétaire à 20h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,05% à 1,0499 dollar.