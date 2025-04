Hausse prudente des Bourses en Asie, suspendues aux négociations commerciales

Dans la rue, près du Tokyo Stock Exchange, le 11 avril 2025. ( AFP / Richard A. Brooks )

Les Bourses en Asie ont grimpé jeudi, digérant avec un optimisme prudent l'ouverture des négociations commerciales du Japon avec Washington, de quoi ouvrir la voie à d'autres pays en quête de compromis dans la guerre douanière.

Cela n'a toutefois pas empêcher pas l'incertitude persistante de porter l'or à un nouveau record.

De leur côté, les bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé et sans gros écarts, Paris (-0,24%) et Londres (-0,48%) s'affichant en baisse, et Francfort (+0,57%) en hausse.

Hausse prudente des Bourses, espoir de discussions avec Trump

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 1,34% à 34.377,60 points, et l'indice élargi Topix de 1,29% à 2.530,23 points.

La Bourse de Séoul a gagné 0,94%, Sydney 0,78% et à Hong Kong, l'indice Hang Seng se renforçait (+1,24%) vers 07H00 GMT. L'indice composite de Shenzhen prenait 0,22%, celui de Shanghai était à l'équilibre.

Les marchés asiatiques étaient traversés par un regain de confiance après l'ouverture de négociations à Washington entre une délégation japonaise et l'administration Trump afin de trouver la voie d'un compromis sur les surtaxes douanières d'ici la fin du sursis de 90 jours accordé par les Etats-Unis.

Des pourparlers qui pourraient faire figure de précédent pour les autres pays espérant eux aussi négocier un accord.

Même si le négociateur japonais Ryosei Akazawa n'a pas obtenu dans l'immédiat d'avancée concrète, il a promis une nouvelle réunion d'ici fin avril.

Et surtout, "étant donné que le président Donald Trump a lui-même montré une attitude de participation active aux négociations avec le Japon, des progrès peuvent être attendus dans les futures discussions", soulignaient les experts de Tokai Tokyo Intelligence.

"Un grand honneur d'avoir rencontré la délégation japonaise sur le commerce. Des progrès importants", a ainsi écrit le président américain sur son réseau Truth Social après s'être invité par surprise à la rencontre, des propos salués par les marchés.

"De nombreux investisseurs qui ont toujours pensé que les menaces douanières les plus extrêmes de Trump étaient une tactique de négociation suivent de près les discussions bilatérales avec le Japon, elles préfigurent la suite des événements", insiste Phillip Wool, de Rayliant Global Advisors.

Aux abords du Tokyo Stock Exchange, le 10 avril 2025. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

"Le fait que Trump ait vanté de +grands progrès+ confirme potentiellement ce point de vue" faisant des surtaxes douanières un outil de pression pour décrocher des accords, estime-t-il.

Même Pékin se dit disposé à discuter: "Si les Etats-Unis veulent véritablement résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent (...) cesser de menacer et discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect, du bénéfice mutuel", a affirmé mercredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Washington s'était précédemment déclaré "ouvert à un accord" avec la Chine tout en assurant que "la balle" étant dans le camp du géant asiatique.

Yen sous pression, record de l'or

Alors que l'administration Trump accuse volontiers Tokyo de tirer indûment avantage d'un yen affaibli pour doper ses exportations, le sujet des devises n'a pas été abordé lors des premières discussions à Washington, selon le ministre japonais Ryosei Akazawa.

Pas de quoi rassurer les cambistes cependant: la devise nippone s'est cependant à nouveau retrouvée sous pression jeudi, perdant 0,6% à 142,68 yens pour un dollar vers 07H00 GMT.

Cet affaiblissement aidait quelque peu à la Bourse de Tokyo les titres des groupes exportateurs, dont les ventes à l'international se voient ainsi favorisées.

Autre signe que les incertitudes restaient vives sur la guerre commerciale: l'or, valeur refuge par excellence, s'est hissé jeudi en début d'échanges asiatiques à un nouveau sommet historique à 3.358 dollars l'once, avant de refluer. Il cédait 0,4% vers 07H00 GMT.

De fait, le tableau reste sombre: le torchon brûle toujours entre Pékin et Washington, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a prédit un fort recul des échanges internationaux de marchandises en 2025, tandis que le président de la Réserve fédérale (Fed) américaine Jerome Powell a estimé que la politique douanière entraînera "très certainement une hausse temporaire de l'inflation" aux Etats-Unis.

Répit pour le pétrole

Le marché du pétrole voulait croire lui aussi à des avancées possibles dans les négociations menées avec les Etats-Unis par les pays victimes des surtaxes douanières --y compris la Chine.

Vers 07H00 GMT, le baril de WTI américain grimpait de 0,77% à 62,95 dollars et celui de Brent de la mer du Nord gagnait 0,59% à 66,24 dollars.