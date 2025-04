Hausse prolongée en vue à Wall Street, Goldman Sachs performe

(AOF) - Les marches américains devraient continuer à progresser à l'ouverture de la séance ce lundi, après que l’administration américaine a décidé d’exempter les smartphones et les ordinateurs importés aux Etats-Unis des récentes surtaxes douanières. Trump a déclaré hier qu'il annoncerait également une nouvelle taxation sur les semi-conducteurs entrant dans le pays. Côté valeurs, Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants que prévu grâce à ses activités de courtage d’actions. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 1,48% et 1,87%.

Lundi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en nette hausse vendredi en dépit de la nouvelle riposte de la Chine. Pékin a porté ses droits de douane à 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril. Pour autant, Donald Trump s'est dit optimiste sur la conclusion d'un accord avec la Chine. De son côté, la Fed a indiqué être " prête à prendre des mesures pour stabiliser les marchés financiers." selon le Financial Times. Le Dow Jones a gagné 1,56% à 40212,71 points et le Nasdaq Composite, 2,06% à 16724,46 points. Le marché des taux est resté sous tension, avec un rendement du 10 ans à près de 4,50%.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Goldman Sachs

A l'instar de JPMorgan et de Morgan Stanley vendredi, Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants que prévu grâce à ses activités de courtage d'actions. Au premier trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a augmenté de 15% à 4,74 milliards de dollars, soit 14,12 dollars par action. Il est nettement supérieur au consensus s'élevant à 12,26 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 6% à 15,06 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 14,76 milliards de dollars.

Intel

Intel a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour la vente de 51% de son activité de puces programmables, Altera au spécialiste de l'investissement technologique Silver Lake, pour 8,75 milliards de dollars. Le fabricant de puces conservera le solde. En 2024, Altera a essuyé une perte d'exploitation de 615 millions de dollars pour 1,54 milliard de dollars de revenus

Meta

Un procès anti-trust particulièrement important s'ouvre aujourd'hui pour la maison-mère de Facebook, Meta. La firme technologique est accusée d'avoir abusé de sa position dominante lors des rachats d'Instagram et de WhatsApp. La plainte a été déposée par le gendarme américain de la concurrence (FTC) pendant le premier mandat de Trump contre Meta, qui s'appelait encore Facebook.

Pfizer

Pfizer a décidé d'interrompre le développement du danuglipron, un candidat-médicament destiné à lutter contre l'obésité. Le laboratoire américain a pris cette décision après qu'un participant à l'étude d'optimisation de la dose ait été atteint d'une lésion hépatique.