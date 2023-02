Hausse plus forte que prévu des promesses des ventes de logements aux Etats-Unis

(AOF) - Les promesses des ventes de logements ont augmenté de 8,1% en janvier par rapport à décembre aux Etats-Unis alors qu’elles étaient anticipées en hausse de seulement 1%, a indiqué l’association nationale des agents immobiliers. Elles avaient déjà progressé 1,1% en décembre, chiffre révisé de 2,5%. "L'activité de vente de logements semble avoir atteint son point le plus bas au premier trimestre de cette année, avant que des améliorations progressives ne se produisent", a déclaré l’économiste de l’association, Lawrence Yun.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.