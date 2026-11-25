Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté moins qu'attendu au mois d'octobre, le secteur manufacturier ayant pâti de la vigueur du dollar et de la persistance des tensions inflationnistes, mais l'évolution favorable de la composante hors transports laisse penser que les entreprises américaines maintiennent leurs investissements.

Les commandes de ces biens manufacturés d'une durée de vie d'au moins trois ans, qui vont des machines-outils aux produits électroniques, ont progressé de 0,2% le mois dernier alors que les économistes attendaient une progression de 0,6%, après 2% en septembre (chiffre révisé contre 1,9% en première lecture).

Cette progression est essentiellement imputable à celle des commandes dans le secteur particulièrement volatil de l'aéronautique.

Hors équipements de transports, les commandes de biens durables, souvent présentées comme un baromètre de l'investissement des entreprises, sont ressorties en hausse de 0,5% en octobre, après 0,5% en septembre et 0,3% en août.