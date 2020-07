Hausse modérée du chômage européen en mai

(AOF) - En mai, troisième mois marqué par les mesures de confinement liées au COVID-19 dans la plupart des Etats membres, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 7,4% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 7,3% enregistré en avril 2020. Le consensus était plus pessimiste à 7,7%. Par rapport à avril 2020, le nombre de chômeurs a augmenté de 253 000 personnes dans l'UE et de 159 000 en zone euro. Au total, 14,366 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en mai, dont 12,146 millions en zone euro.