Hausse modérée des Bourses européennes, Atos décroche

(AOF) - Les marchés actions européens progressent timidement. Sur le plan économique, la contraction du secteur privé en Europe en janvier a été confirmée. Les prochains jours seront surtout animés par les nombreuses publications de résultats d’entreprises des 2 côtés de l’Atlantique. En Europe, la banque italienne Unicredit a réservé de bonnes surprises aux investisseurs. En revanche, Atos est en chute libre après la désignation d'un mandataire ad hoc. Vers 12h25, le CAC40 gagne 0,04% à 7596 points tandis que l’EuroStoxx50 progresse de 0,18% à 4663 points.

En Europe, Unicredit (+9,92% à 29,31 euros) est propulsée en tête de l'indice italien FTSE MIB par des résultats et une rémunération de ses actionnaires plus élevés qu'anticipé. Il y a un an, la banque italienne avait déjà réservé la même bonne surprise aux investisseurs. Après avoir enregistré des profits record en 2023 en affichant 8,6 milliards d'euros de bénéfice net ajusté, Unicredit prévoit d'égaler sa performance cette année. UBS souligne que le consensus est inférieur de 10% à cette prévision.

En France, Atos décroche de 25,08% à 2,945 euros après avoir touché un nouveau plus bas absolu à 2,76 euros. Le groupe informatique en difficulté a annoncé la désignation d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques au sujet du refinancement de sa dette et que les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital de 720 millions d’euros n'étaient plus réunies. "Cette désignation souligne que les discussions avec les partenaires bancaires se sont tendues, ce qui est assez logique au regard de la faible visibilité sur le périmètre du groupe", explique Invest Securities.

Société Générale (-0,35% à 23,025 euros) a annoncé ce lundi un projet de réorganisation de son siège en France qui va entraîner la suppression de 900 postes, soit environ 5% des effectifs du siège. Il s'agit de départs non contraints, précise le groupe dans un communiqué, visent à "regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision et de redimensionner certaines équipes du fait de la revue de projets ou de processus". Société Générale doit publier ses résultats annuels ce jeudi 8 février.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré en janvier une contraction légèrement plus faible qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,6 en janvier contre un consensus et une estimation rapide de 44,2. Il était de 44,8 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 45,7 à 45,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 45.

En décembre, la production en France augmente sur un mois dans l’industrie manufacturière (+1,2 % après +0,2 %) et dans l’ensemble de l’industrie (+1,1 % après +0,5 %), a fait savoir l'Insee ce vendredi.

Les prix à la production industrielle ont diminué de 0,8% en décembre dans la zone euro et de 0,9% dans l'Union européenne, par rapport à novembre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Cette baisse est conforme aux attentes. En novembre 2023, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs de la zone euro est ressorti à -12,9 en février, à comparer avec un consensus de -15 et -15,8 en janvier.

L’ampleur de la contraction secteur privé de la zone euro en janvier a été confirmée, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,9 en janvier contre un consensus et une estimation rapide de 47,9. Il s’était élevé à 47,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48,8 à 48,4 entre décembre et janvier, contre un consensus et une estimation rapide de 48,4.

La contraction du secteur privé allemand en janvier a été confirmée, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47 en janvier contre un consensus et une première estimation de 47,1. Il était de 47,4 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3 à 47,7 entre décembre et janvier. Il était attendu à 47,6.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en janvier seront dévoilés à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en janvier à 16h00.

Vers 12h20, l'euro cède 0,32% à 1,0753 dollar.