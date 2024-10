Hausse limitée en Europe : enfin de bonnes nouvelles pour le secteur automobile

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est plus élevé que prévu en août : 22,5 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 18,9 milliards d'euros. Il était de 16,9 milliards d'euros en juillet.

Kering (+1,25% à 239,30 euros) a annoncé la nomination de Stefano Cantino en tant que directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons. Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de directeur général adjoint, et qui siègera au comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.

En France, Renault (+2,47% à 39,03 euros) caracole de nouveau en tête du CAC 40, entamant une quatrième séance consécutive dans le vert après la tenue hier d’une conférence téléphonique avec les analystes sell-side. Selon ces derniers, le constructeur automobile a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2024, prévoyant le retour à la croissance des volumes au quatrième trimestre, aidé par les nouveaux lancements. Cette année, le constructeur automobile français cible une marge opérationnelle au moins égale à 7,5% et un free cash flow d'au moins 2,5 milliards d'euros.

En Europe, Continental (+6,19% à 59,34 euros) occupe la première place du Dax après avoir tenu hier une conférence téléphonique de pré-clôture pour le troisième trimestre 2024. UBS salue des commentaires " rassurants " après la série de profit warning dans le secteur automobile. A Paris, Forvia et Valeo en profitent. L'équipementier allemand prévoit un recul du chiffre d'affaires de sa division automobile par rapport au deuxième trimestre, mais sa rentabilité s'améliorera pour se rapprocher de la fourchette d'objectifs de 2024, signale UBS. La marge d'EBIT est attendue entre 2,5% à 3,5% cette année.

(AOF) - Les marchés européens progressent légèrement. La prudence est de rigueur avant la publication du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed ce soir – mais après la clôture en Europe – et l’inflation américaine, jeudi. Après une série d’avertissements dans le secteur, l’équipementier automobile Continental et Renault ont rassuré les investisseurs à l’occasion de conférences avec des analystes. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,23% à 7538,64 points tandis que l’EuroStoxx50 s’adjuge 0,10% à 4954,13 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.